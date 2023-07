Contro il caldo rovente che in questi giorni sta attanagliando l’Italia, cosa c’è di meglio che una bella immersione a -90 gradi? È ciò che ha fatto Michelle Hunziker, in vacanza in Sardegna con la sua grande famiglia allargata. Tra un tuffo al mare con il nipotino Cesare, un po’ di tintarella in spiaggia e una sessione di allenamento con l’amico Tommaso Zorzi, la showgirl svizzera ha deciso di fare tappa nella “Longevity Suite”, una camera fredda con temperature che vanno da -85 °C a -95 °C pensata proprio per sfruttare tutti i benefici della crioterapia, la terapia del freddo.

Di cosa si tratta? È un vero e proprio trattamento della longevità: come hanno attestato molti studi scientifici, infatti, il freddo ha enormi benefici sul nostro organismo. Ad esempio, stare tra i 3 e i 5 minuti nella “Longevity Suite” stimola la risposta circolatoria del sangue e del flusso linfatico, aiuta a bruciare le calorie e ad accelerare il metabolismo basale, ringiovanisce l’aspetto della pelle e migliora la circolazione e il drenaggio degli arti inferiori. Insomma, un vero e proprio elisir capace di apportare benessere non solo al fisico ma anche alla mente, liberandola dallo stress in eccesso.

E così, ecco Michelle dentro la stanza della crioterapia di Porto Cervo con Tommaso Zorzi, con indosso bikini, guanti, cuffietta e pantofole imbottite: “Continua la vacanza in serenità”, commentano ironici pubblicando sulle loro Instagram Story l’immagine che li immortala intenti a resistere al gelo. Il costo questo trattamento di longevità? Secondo quanto riferisce Fanpage, nel beauty center della Costa Smeralda dove sono andati Michelle e Tommaso si aggira sui 60 euro a seduta, con pacchetti scontati se si acquistano più sedute.