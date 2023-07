Come prevenire i colpi di calore nei cani: rasare il pelo può aiutarli a soffrire meno il caldo? “È un grave e pericoloso errore”

In queste giornate di caldo record, che attenzione poniamo ai nostri animali da compagnia come i cani? Perché sono animali che reagiscono differentemente alle temperature rispetto a noi e – come o più di noi – possono correre grossi rischi per la loro salute. Per esempio, come comportarsi per prevenire nel cane il pericoloso “colpo di calore? “La prima considerazione da fare è che i cani rispetto a noi regolano in modo diverso la temperatura corporea”, spiega al FattoQuotidiano.it Paolo Molinari, veterinario.

“Gli esseri umani sono mammiferi sudoripari, il che significa che il nostro principale meccanismo di raffreddamento è la traspirazione attraverso la pelle. I cani, al contrario, sudano solo in misura molto limitata, hanno ghiandole sudoripare sparse su tutto il corpo, ma queste ghiandole svolgono solo un ruolo minore nella regolazione della temperatura. Essi dissipano il calore principalmente attraverso il sistema respiratorio. Quando fa caldo, i cani tendono a respirare più velocemente e possono ansimare per regolare la temperatura corporea. Questo processo consente all’aria di scorrere attraverso le vie respiratorie e di raffreddare il corpo tramite l’evaporazione dell’umidità della lingua e delle vie aeree”.