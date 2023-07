Vacanza rovinata per il proprietario di un appartamento all’interno di un villaggio turistico a Porto Rotondo che, una volta arrivato nella sua dimora, si è trovato con una camera da letto in meno. Così la sua settimana di relax si è trasformata in un “pellegringaggio” verso il commissariato per denunciare l’accaduto.

Protagonista della vicenda è Fabiano Corti, impiegato dell’Università degli Studi di Bergamo, erede con i fratelli di una casa nel Residence Punta Asfodeli in località Rudalza, vicino a Porto Rotondo (Olbia). In quell’appartamento la famiglia ha trascorso l’estate sin dal 1979. Questa volta però le cose sono andate diversamente. Quando Fabiano, con moglie e figli, è arrivato sul posto nel mese di giugno ha trovato l’amara sorpresa: “[…] Abbiamo aperto la porta della seconda camera da letto al piano superiore e ci siamo resi conto che era stato abbattuto il precedente muro e ne era stato ricostruito un altro circa 4 metri più avanti. In pratica, ci è stata rubata una stanza” spiega a L’eco di Bergamo. “Quello che pensiamo – prosegue Corti – è che abbiano abbattuto il muro confinante, siano entrati nella nostra abitazione, e, dopo aver ricostruito il muro 4 metri più avanti con lavori effettuati in maniera certosina, siano usciti dalla porta finestra al piano superiore che dà sul terrazzo […]”.

Il sospetto è che i “lavori abusivi” siano avvenuti nel periodo invernale, “quando non c’è nessuno che la abita”. Anche perché nel settembre 2022 il fratello di Corti era stato in quella casa ed era tutto normale. Il Corriere fa sapere che il colpevole è stato individuato: anche lui risiede nel Nord Italia e la vicenda è stata inquadrata “come una controversia fra confinanti”. Ora i carabinieri stanno procedendo ad accertamenti “sull’effettiva proprietà di quella porzione di locale”.