Sono ancora da accertare le cause dell’incidente avvenuto sulle colline di Montale (Pistoia) domenica 23 luglio e che ha visto coinvolto Claudio Orrea, co-fondatore e presidente del brand Patrizia Pepe, adesso ricoverato in condizioni gravissime al trauma center di Careggi (Firenze). Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno nella frazione di Poggio Alto, una zona boschiva e impervia. Orrea era a bordo della sua moto da cross e stava percorrendo un sentiero ripido insieme ad altri motociclisti. Il gruppo a un certo punto si è fermato, e si è accorto di aver perso di vista il compagno: i motociclisti sono quindi tornati indietro alla ricerca di Orrea, che hanno ritrovato disteso per terra. Le sue condizioni sono apparse molto gravi da subito: l’uomo, a quanto pare caduto dalla motocicletta, aveva battuto il viso contro una pietra aguzza, riportando un importante trauma cranico.

L’allarme è scattato immediatamente e a causa dell’inaccessibilità del tratto è stato attivato anche l’elisoccorso. È stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco di Pistoia, che hanno raggiunto la zona a bordo di un fuoristrada, provvedendo a tagliare rapidamente la vegetazione – molto fitta – per permettere all’elisoccorso di calare i soccorritori col verricello. I medici hanno effettuato sul posto delle manovre salvavita per quasi due ore, che hanno permesso successivamente di trasportare il ferito in codice rosso all’ospedale di Careggi (Firenze), dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.