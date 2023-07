“Abbiamo in collegamento il senatore Gasparri, vicepresidente del Senato, Fratelli d’Italia. Bentrovato“, esordisce Lorenzo Lo Basso ad “Agorà Estate“. Nel contenitore estivo il giornalista, stimato in ambienti di centrodestra, scivola sul partito di appartenenza del suo ospite, una semplice gaffe, o forse i primi effetti del caldo, tanto che Gasparri prova a correggere il padrone di casa inizialmente con garbo: “Buongiorno, Forza Italia“.

Lo Basso prova a scusarsi ma finisce per commettere una nuova gaffe: “Forza Italia, mi perdoni. Vede io ero rimasto a una legislatura precedente”. Il senatore appare, a questo punto, visibilmente infastidito: “No, è giovane ma lei ha sbagliato io non ho mai aderito a Fratelli d’Italia, studi“.

“Certo, era Alleanza Nazionale, perdoni l’errore. Ci siamo corretti”, prova a chiuderla il giornalista ma Gasparri si concede la chiosa finale: “Vent’anni fa”.

Il vento meloniano è talmente forte su Rai3 che per il conduttore Lo Basso è di Fdi anche Gasparri. Ma il senatore di Forza Italia non la prende bene: “Studi”. #AgoraEstate pic.twitter.com/csQAa4b9pc — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 24, 2023



