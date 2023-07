Serrato botta e risposta a L’aria che tira (La7) tra il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri e il deputato del M5s Riccardo Ricciardi sul caso Santanchè.

Il vicepresidente dei 5 Stelle accusa la ministra del Turismo di aver mentito “in un tempio della democrazia come il Senato”: “Qui nessuno dice che la Santanchè si debba dimettere per l’avviso di garanzia. Santanchè si deve dimettere per aver detto bugie colossali nell’Aula del Senato. E queste bugie sono state dimostrate. Basta, partita chiusa. Il fatto che un ministro della Repubblica menta in Senato è un fatto gravissimo, in qualsiasi altro paese del mondo questo ministro si sarebbe dimesso”.

Gasparri ribatte: “Il fact checking di queste bugie è tutto opinabile, perché stiamo parlando di una trasmissione televisiva come Report. Qualche settimana fa, ha intervistato con la telecamera nascosta Baiardo, un personaggio molto borderline. Ora tutti sanno che se uno si siede con un giornalista di Report, c’è una telecamera nascosta. Solo un pollo ci cascherebbe. E Baiardo è tante cose – continua – ma non è un pollo. Lui poi su Tiktok ha affermato che sapeva della telecamera nascosta e che al giornalista ha detto un sacco di fesserie. E Ranucci ha trasmesso l’intervista carpita da Baiardo, che era consapevole di essere registrato, e la smentita. E così se l’è cavata”.

“Ma cosa c’entra questo col caso Santanchè? – insorge Ricciardi – Si sono visti i bilanci nero su bianco della società Visibilia“.

“La verifica su verità e bugie – ribadisce Gasparri – la si farà nelle sedi giudiziarie, perché io non mi fido di Ranucci“.

“Ma è tutto nero su bianco”, ripete Ricciardi.

“Questo lo dici te”, replica il vicepresidente del Senato.

“Ma non ci vuole un tribunale per stabilire che Santanchè ha detto delle bugie in Aula – controbatte il vicepresidente del M5s – Ma ci sono i bilanci in rosso, i super-compensi, le verifiche dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nelle sue aziende. Qui siamo di fronte a delle bugie colossali”.

