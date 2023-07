“Tu eri felice quel giorno quando abbiamo scoperto che era una femmina. Io invece ho detto: ‘No, volevo un maschietto‘”. Diletta Leotta rivela l’aneddoto circa la propria gravidanza nel corso dell’intervista al compagno Loris Karius, ospite del suo podcast Mamma Dilettante. “Per me entrambe le cose andavano bene, l’importante è che sia in salute. Non è vero che preferivo una femmina, anche con un maschietto un padre può fare tante cose, ma per me non c’era differenza davvero. So che tu avevi una preferenza, ma io sono contento che sia una femmina” ribatte il calciatore.

Parlando dell’arrivo ormai prossimo del bebé, Loris spiega: “Non si può essere completamente preparati per questo, ci sarà molto caos penso, ma sono positivo e forse non ho ancora realizzato bene. Le cose cambieranno, il modo in cui vedi le cose, le tue priorità saranno diverse” e promette alla compagna che il loro sarà un lavoro di squadra: “Penso che sia una partnership e che dobbiamo lavorare insieme e non dovremmo lasciare tutto il lavoro a una persona sola. Vedremo, ma dovremo lavorare insieme”.

Ma che tipo di papà sarà il portiere del Newcastle Utd? “Super cool” si sbilancia. “Un giorno sarò un buon amico per lei, quando crescerà, ma all’inizio cercherò di darle una vita buona e lasciarle prendere le sue decisioni. L’aiuterò qualsiasi sia la direzione che vuole prendere”.