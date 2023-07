Si è spenta lo scorso 13 luglio a Parigi la figlia di Charlie Chaplin, Josephine. Aveva 74 anni. La famiglia ha pubblicato un necrologio su Le Figaro in data 19 luglio. Josephine Chaplin era apparsa con il padre del 1952 in Luci della ribalta e nel 1967 ne La contessa di Hong Kong. Tra i film a cui ha preso parte ci sono anche L’odore delle belve nel 1972 con il futuro partner Maurice Ronet, Fuga verso il sole di Menahem Golan con Laurence Harvey, Racconti di Canterbury di Pier Paolo Pasolini nei panni di May, la moglie adultera dell’anziano Sir January (Hugh Griffith). Sul finire della sua carriera l’attrice è comparsa in The Bay Boy del 1984 con Kiefer Sutherland e Liv Ullmann, e nel 1998 ha interpretato Hadley Richardson in Ernest Hemingway di Stacy Keach nella miniserie Hemingway.