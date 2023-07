Avrà pure spento 80 candeline, ma Al Bano alla passione non ha intenzione di rinunciare. In un’intervista concessa al settimanale In Famiglia il cantante si è lasciato andare a una confessione piccante sulla propria relazione con Loredana Lecciso, al quale è legato da una lunga storia d’amore. “Stiamo molto bene insieme e la passione tra di noi non si è mai spenta“. Parole che fanno il paio con quelle pronunciate in tempi recenti dall’artista a Vanity Fair,a cui aveva confidato: “Se c’è ancora passione? Grazie a Dio sì. Il sesso è come il cibo: quando ne hai bisogno, devi nutrirti”. Il cantante di Cellino San Marco poi passa a raccontare il primo incontro con la Lecciso: “L’ho vista per la prima volta fuori da una scuola a Lecce. Io ho accompagnato le mie figlie e lei la sua primogenita. Ora sono ben 23 anni che stiamo insieme”.