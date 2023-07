Tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sarebbe tornato il sereno. Questo si deduce dalle parole pronunciate dalla stessa conduttrice nel corso della chiacchierata con Diletta Leotta che l’ha ospitata nel suo podcast Mamme dilettanti. Solo la scorsa estate Incontrada aveva parlato di una pausa di riflessione, che a quanto pare è rientrata.

L’intervento di Vanessa Incontrada nel podcast di Diletta Leotta è stata anche l’occasione per parlare della sua esperienza come madre: “Io ho sempre avuto l’istinto materno sin da giovane. Pensa che il padre di Isal io l’ho conosciuto ad agosto e a novembre ero incinta, dopo quattro mesi”. A questo punto Leotta ha domandato: “Da quanto state insieme col tuo compagno?”, e Vanessa non ha esitato: “Beh, Isal ha 15 anni, quindi da 15, 16 anni…“. E ancora la Leotta: “Quindi queste coppie (che hanno subito dei figli, ndr) funzionano”, e l’attrice e conduttrice tv non l’ha corretta, lasciando intendere che tra di loro sia tornato l’amore.

Non solo: Incontrada ha espresso il desiderio di diventare di nuovo madre. “Mi piacerebbe molto, adesso vediamo che succede, perché non è stata semplice per me la prima gravidanza fisicamente. Però mi piacerebbe molto” ha ammesso.