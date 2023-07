L’anticiclone africano Caronte è arrivato in Italia e sta facendo sentire la sua potenza, tanto da spingere i Muse a posticipare il loro concerto di Roma. Onde evitare troppi malori tra i fan, la band ha deciso di ritardare l’inizio dell’evento. A rendere noto il nuovo orario del concerto di stasera allo Stadio Olimpico è stato lo steso gruppo musicale con un post sia in inglese che in italiano su Instagram.

“Un Saluto ai nostri fan che parteciperanno allo spettacolo di Roma martedì 18 luglio allo Stadio Olimpico – scrivono i Muse -. A causa del caldo senza precedenti previsto, abbiamo posticipato l’orario di apertura porte e l’orario delle esibizioni il più tardi possibile“, hanno spiegato. “Inoltre, saranno adottate misure supplementari all’interno e all’esterno dello stadio per proteggere i nostri fan. Vi raccomandiamo di arrivare non prima dell’apertura delle porte, di indossare una protezione solare adeguata (cappelli, creme solari, ecc.) e di rimanere sempre idratati. Vi preghiamo di prendervi cura gli uni degli altri e se siete preoccupati per il vostro benessere o per quello di qualcun altro, recatevi immediatamente in una delle postazioni mediche”.

Ecco le nuove disposizioni: il prato non verrà aperto sino alle 17:00 e la tribuna alle 18:00. Il concerto inizierà alle 21:15.