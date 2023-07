L’arrivo imminente dell’anticiclone africano “Caronte”, il cui ingresso in Italia è ufficialmente previsto per domani 16 luglio, porterà secondo i meteorologi temperature senza precedenti da Nord a Sud. Per Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, se con l’anticiclone “Cerbero” della scorsa settimana le temperature avevano raggiunto i 43-44°C, con Caronte numerose città potrebbero ora veder cadere gli storici record di calore: previsti 44°C a Foggia, Agrigento e Oristano, 45°C a Siracusa, 43° a Roma, che aveva visto il proprio record nel giugno 2022, con 40.7°. Attese temperature tra i 39 e i 40°C in numerose città della Pianura Padana, così come a Firenze, dove proprio ieri si è consumata la tragedia di un operaio che ha perso la vita mentre lavorava nell’afa asfissiante di un magazzino. Caso simile a quello di Lodi, dove un 44enne è deceduto mentre lavorava alla segnaletica stradale.

Le temperature più elevate in assoluto sono però previste nelle zone interne e meridionali della Sardegna, con un picco stimato di addirittura 48°C diurni per il prossimo martedì 18. L’Ufficio meteo dell’Aeronautica di Decimomannu ha più scientificamente confermato che non si tratta di allarmismo o “leggende metropolitane”: “Non sappiamo se si arriverà a 48 gradi, ma dalle nostre previsioni c’è un’alta percentuale che nelle zone interne si arrivi a 45° “, spiegano, “che potrebbero essere anche 46 e quei due gradi in più si possono verificare. Con la speranza che non ci siano incendi, perché peggiorerebbero la situazione”.

Attivo già nell’attuale weekend del 15 e 16 luglio il massimo livello di allerta del ministero della Salute, che ha deciso negli scorsi giorni il bollino rosso per ben 16 città, ad indicare i “possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”, ricordano dal ministero. Un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature ha identificato proprio l’Italia come il Paese europeo in cui si muore di più per il caldo: 18.010 decessi nella stagione 2022 solo nel nostro Paese, su un totale di 61.672 totali a livello europeo. Una media di 295 decessi dovuti al caldo per milione di abitanti, a fronte di una media europea attorno ai 114 per milione.