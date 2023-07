Per Belen Rodriguez e Stefano De Martino questa estate è da dimenticare. Se molte coppie dichiarano il loro amore nei mesi caldi sui rotocalchi, il matrimonio tra la showgirl argentina e il conduttore napoletano sembrerebbe essere un vero e proprio “Marecaos”, come cantano Paola e Chiara. A lanciare i rumors su una presunta crisi tra i due è stato per primo il magazine Diva e Donna, auspicando che le vacanze estive potessero servire proprio per ricucire il loro rapporto. Ma, stando agli ultimi eventi, sembra che le cose non stiano andando proprio così.

Nei giorni scorsi, De Martino si è presentato infatti alla presentazione dei palinsesti Rai a Napoli senza la fede al dito. Un segno, quello, che ha subito messo in allerta i numerosi fan della coppia. Nelle ultime ore, invece, a voler dare un altro segnale tangibile di crisi sarebbe stata proprio Belen. Dal suo profilo Instagram, infatti, ieri, domenica 9 luglio, è sparito l’ultimo post. Ovvero un selfie con i componenti della famiglia, quasi a voler dimostrare la loro unione: Rodriguez, De Martino, Santiago e Luna Marì (figlia avuta da Antonino Spinalbese) insieme su una barca tra le isole Pontine.

Ma c’è di più: impossibile dimenticare il gossip circolato mesi fa su una presunta relazione “segreta” tra De Martino e la collega Alessia Marcuzzi. I due, durante la presentazione dei palinsesti Rai, si sono seduti vicini. E, neanche a dirlo, i più maliziosi hanno pensato che fosse un segnale. Riguardo a questo rumors Rodriguez ha scelto negli anni la strada del silenzio, rifiutandosi di rispondere a domande relative a questo rumoroso (e probabilmente inesistente) gossip. Tanti tasselli di un puzzle che confermano, giorno dopo giorno, il loro possibile allontanamento. Ma sarà davvero così?