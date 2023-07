La nuova Ztl di Roma proprio non va giù a Rita Dalla Chiesa. La conduttrice tv si sfoga su Twitter in merito al provvedimento preso dalla Capitale per limitare gli spostamenti dei veicoli più inquinanti, come quelli della presentatrice, che sarebbero una Micra immatricolata nel 1998 e una Rav4 della Toyota nel 2005.

“Hanno cominciato a mettere la Ztl anche a piazza Giochi Delfici, Vigna Clara” scrive Dalla Chiesa. “Quindi, io non posso tornare a casa la sera o andare al supermercato perché la mia macchina è vecchia. Dobbiamo comprare tutti macchine nuove. Questo sindaco è il peggio che ci potesse capitare” prosegue usando l’hashtag #Gualtieri. L’ex volto di Forum quindi dovrà capire come circolare nell’area di Vigna Clara, quartiere residenziale di Roma Nord dove risiede.