Al concert0 dei Pinguini Tattici Nucleari scoppia l’amore. C’è chi preferisce il privato e chi fare le cose in grande. E questo ragazzo ha scelto di gran lunga la seconda opzione. Durante il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Firenze, il 15 luglio scorso, ad un certo punto il giovane fan si è inginocchiato e ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. La festa nella festa quindi. Cosa ha risposto la ragazza? Un sonoro “Sì”.

Il momento commovente è stato raccontato dal frontman della band bergamasca, Riccardo Zanotti, in un emozionante post su Instagram. “A un certo punto ieri, sulla strofa di Irene, sento il pubblico delle prime file urlare così forte che per un attimo mi distraggo e stono una nota – ha scritto pubblicando il video dell’accaduto – Amen, penso. Sono cose che succedono ai live, però un po’ mi dà fastidio perché vorrei fosse sempre tutto perfetto”. Poi la dolce scoperta: “Scopro ora il motivo: quello che vedete in video. Una richiesta di matrimonio, a pochi passi dal palco. E allora sapete che vi dico? Tutto perfetto così“. “Ogni tanto una nota stonata è solo un battito di ali di farfalla causato da un tornado di emozioni che sta poco sotto, al di là della transenna. Complimenti @kovach_90_ e alla sua Irene“, ha concluso il cantante facendo i più sentiti auguri ai futuri sposi.