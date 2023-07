Dopo i rumors di un possibile flirt con Lewis Hamilton, Shakira continua a tenere banco tra le pagine della cronaca rosa. E adesso, dal magazine Us Weekly, la notizia tanto attesa: la cantante non è single. Chi è la nuova fiamma dopo il divorzio da Gerard Piqué? No, non stiamo parlando del pilota della Mercedes, bensì di Jimmy Butler, giocatore dell’NBA con i Miami Heat.

I due, nonostante la differenza d’età (46 anni lei e 33 lui), sono stati visti insieme più volte, l’ultima proprio a Londra dove la cantante colombiana si era recata per assistere alla gara di F1. “Sono usciti qualche volta, ma le cose sono molto recenti – ha detto un insider vicino alla popstar – ed è troppo presto per dire se c’è un potenziale per una relazione a lungo termine”. “I 13 anni di differenza non danno fastidio a Shakira. Jimmy la fa sorridere e lei è felice di passare del tempo con lui”.

I figli di Shakira sono grandi fan del giocatore e Shakira – che ormai si è trasferita e vive a Miami dopo essere stata sfrattata dal padre dell’ex marito – ha avuto modo di conoscerlo solo di recente: “Si conoscono da poco tempo e hanno iniziato a seguirsi sui social media solo di recente”. E galeotto furono proprio i social. Infatti, Butler ha voluto conoscere la popstar dopo aver visto un video di lei e i figli che facevano il tifo ad una partita dei Miami Heat.