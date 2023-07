Mucche alla riscossa. Un gruppo di mucche, appunto, si è scagliato contro alcuni turisti all’Alpe di Siusi. Il bestiame in stato di agitazione ha aggredito una donna bellunese di 40 anni che è stata ferita al torace. Ferito anche un turista trentino che ha provato a soccorrerla. L’episodio si è verificato ieri nei pressi della Baita delle Marmotte. Una testimone ha spiegato, ai microfoni di Rai Alto Adige, che a mettere in stato di agitazione le mucche sarebbe stato un cane. Una famiglia con un cane senza guinzaglio sarebbe passata vicino alle mucche e queste, innervosite, hanno reagito scagliandosi contro chi capitava a tiro. E così, a finire nel mirino non è stata la famiglia con il cane, che nel frattempo era andata avanti, ma altri turisti che si trovavano lì.