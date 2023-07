Piovono critiche sul ristorante di Gordon Ramsay. Il celebre cuoco e personaggio tv è stato stroncato dal food blogger Ben Arnold, che scrive per il Manchester Evening News (MEN) e che ha fatto visita al Lucky Cat, ultimo locale aperto da Ramsay a Manchester. “120 sterline (circa 140 euro) a cena per bere l’acqua del rubinetto“, ha raccontato il food blogger.

A finire nella bufera sono da una parte i prezzi alti, dall’altra le porzioni ridotte e i modi del personale che non sempre si sarebbero rivelati all’altezza delle aspettative dei clienti: “Mangiare a Chinatown è meglio”, ha fatto sapere il giornalista. Prezzi elevati, si diceva: basti pensare che un’aragosta costa 100 euro, un controfiletto wagyu 120.

Come se non bastasse, Ben Arnold ha deciso di provare in prima persona una cena al Lucky Cat ma ne è rimasto a dir poco deluso. “Le cose sono iniziate con i calamaretti sale e pepe, che vengono serviti con una spolverata di aceto di malto. È una ciotola generosa e il calamaro è morbido. Le briciole che le ricoprono sono, però, taglienti e piccanti” ha dichiarato. “Segue un piatto di gnocchi di melanzane e cavolo, conditi con olio di sesamo e aceto nero. Ce ne sono cinque, il che potrebbe causare una lite se siete in due. In cima c’è un ‘crunch al peperoncino’ fritto con aglio. Il ripieno potrebbe essere un po’ più condito, ma sono fatti in casa e hanno un ottimo sapore”.

E ancora: “Capesante… sono a malapena due, una è un po’ piccola dell’altra e il piatto costa 27 sterline. L’unica conclusione da trarre è che Gordon è là fuori, con il coltello stretto tra i denti, che si tuffa personalmente per prenderli. Servirne tre toglierebbe un po’ di fastidio”. Il conto? Troppo salato. Circa 140 euro, e Ben Arnold ha bevuto “acqua che sembrava quella di rubinetto. Allo stesso prezzo potresti mangiare quattro volte da Mr Hong in Faulkner Street (Chinatown). Anche se non ha fronzoli, sarai comunque assolutamente felice”.