Non ci sarà nessun film sul Titan diretto da James Cameron. È lo stesso regista a farlo sapere dopo che il Sun ha parlato di presunte trattative tra Cameron e una rete di streaming. Sebbene abbia diretto la pellicola sul celebre transatlantico, il regista non ha intenzione di girarne una sul sommergibile OceanGate che nel giugno di quest’anno è imploso nel tentativo di avvicinarsi al relitto del Titanic provocando la morte delle 5 persone a bordo.

Stando al tabloid britannico Cameron sarebbe stato “la prima scelta” per la regia: “Ha raccontato la storia del Titanic in modo così sentito che è un passo naturale per lui ripercorrere i passi di chi era a bordo del Titan”. Ma il regista ha negato: “Non sono in trattative per un film su OceanGate, né lo sarò mai“.