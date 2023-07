Turista fai da te? Assolutamente sì. Ma non in campeggio libero. Da imbucata in un resort di lusso. No prenotazione, no check in. Solo una buona dose di furbizia. Roxanne Balciunas, una mamma inglese di 39 anni si è imbucata in una struttura a 5 stelle in Turchia, il Ramada Hotel & Suites di Kusadasi, con i figli di 13 e 6 anni e ha trascorso una settimana di vacanza gratis. Senza spendere un centesimo. Nessuno del personale se ne è accorto e la donna, contenta di essere riuscita nel suo intento, ha sventolato la sua impresa su TikTok.

Nella spudorata clip che ha pubblicato, la famigliola appare nelle varie location dell’hotel: solarium, lounge, spiaggia, piscina. Come in una qualsiasi gallery di vacanze che una madre condivide sui social ci sono i gelati, l’acqua cristallina, gli assaggi di frutta fresca e le montagne di cibo a buffet. Qual è però l’elemento differente rispetto a una villeggiatura ordinaria? Lo sottolinea lei stessa: “Abbiamo fatto la vacanza senza pagare, non se ne sono accorti”.

Ed ecco la rivelazione. Quello di Roxanne Balciunas è stato davvero un banale trucchetto: i tre ospiti segreti hanno indossato il braccialetto all-inclusive di una precedente villeggiatura. La fortuna è stata che il colore del braccialetto non fosse cambiato nel frattempo. La donna, che aveva già alloggiato nella struttura da sogno come cliente pagante qualche mese prima, aveva tenuto i bracciali. Ma non pensava proprio, quando se li è ritrovati in valigia per una nuova partenza, che avrebbero funzionato dopo mesi. Invece è andata bene: “Cibo gratis in quantità e servizi da sogno”, racconta soddisfatta.

Facciamo un passo indietro. Come è nata l’idea di andare a scrocco? Roxanne, che dichiara di soggiornare esclusivamente in strutture all-inclusive a quattro e cinque stelle, ha organizzato tutto con precisione. Non è partita alla cieca ma per fare visita alla madre che lei stessa ha indirizzato per una vacanza al Ramada Hotel & Suites.

“Mia madre ha prenotato la sua vacanza solo una settimana fa, è stata una cosa dell’ultimo minuto. In un certo senso l’ho indirizzata io verso quell’hotel e quando ho trovato i nostri braccialetti di maggio ho pensato: questo è fantastico”, spiega soddisfatta. E poi specifica: “Stavo solo scherzando quando dicevo ai bambini ‘andremo a mangiare il loro cibo’ ma poi lo abbiamo fatto sul serio”. Infatti quando Roxanne Balciunas si trova sul posto e usa i braccialetti vecchi scopre che funzionato ancora. Eccome: danno diritto a un pacchetto comprensivo di tutti i servizi, dalla piscina ai pranzi, merende, cene.

Allora prenota un appartamento economico dove dormire distante solo dieci minuti e trascorre tuta la giornata, per quasi una settimana, a spese della struttura. E’ l’ennesima vacanza da sogno per lei e per i suoi pargoli. Ma questa volta è più eccitante ancora perché gratuita: “Chiamatemi pure ladra, ma l’esperienza mi è piaciuta”, confessa. E aggiunge: “Ero consapevole che se ne sarebbero potuti accorgere ma non è successo, quindi siamo stati fortunati”. I braccialetti infatti erano leggermente diversi da quello indossato dalla nonna, ospite pagante. Ma nessuno del personale ha notato quelle piccole irrisorie differenze.

Una curiosità? Il rapporto della famigliola con il cibo è stato diverso dal solito. Meno equilibrato perché tutto era vissuto con la consapevolezza del gratuito. “Credo di aver mangiato molto di più questa volta rispetto all’ultima, quando abbiamo pagato”, conclude la donna. Il suo video ha raccolto centinaia di like, condivisioni e commenti. C’è chi è a favore ed elogia il suo coraggio con frasi tipo “Assolutamente divertente. Ben fatto”, “maledizione, hai più coraggio di me”, e chi invece è critico: “Perché dovresti darti aria? Alcune cose è meglio non dirle”. In effetti Roxanne Balciunas, che evidentemente non è una sprovveduta, ammette: “Non so se lo rifarei. È su TikTok, quindi probabilmente l’hanno visto anche loro”.