C’è vita nell’Universo oltre a noi? La domanda ricorre ormai sempre più spesso, soprattutto da quando la Nasa e il governo americano hanno rotto il sileszio sugli avvistamenti di oggetti non identificati. E adesso da Genova – al numero uno tra le città italiane con i maggiori filmati di ufo – arrivano altre immagini che accreditano la teoria della vita extraterrestre. La foto, resa nota in queste ore dal Centro Ufologico Mediterraneo e diventata subito virale, risale allo scorso 26 giugno 2023 ed è stata scattata da Gonzalo Patricio mentre era sul volo appena decollato dall’aeroporto genovese Cristoforo Colombo intorno alle ore 21. “É probabile che si sia trattato di un vero e proprio fenomeno aereo inspiegabile, in quanto tutti i tentativi di trovare una soluzione, sono risultati vani, considerando anche l’eventualità di riflessi, volatili, velivoli umani, difetti del cellulare, fenomeni naturali e quant’altro”, ha spiegato Angelo Carannante, il presidente del Centro.

Dal video si vede l’ovni (oggetto volante non identificato) volare ad una quota di un centinaio di metri, avere una forma affusolata che richiama quella di un disco e, come testimoniato dal creatore del filmato, lasciava una scia dietro di sé verosimilmente causata dalla sua velocità. Diversi i commenti tra chi si è mostrato preoccupato “Si ma in tutto il mondo perché proprio a Genova?” e chi ha preferito giocare la carta dell’ironia: “Incredibile come si siano già adattati e hanno messo le luci di segnalazione come sui nostri aeroplani…gentilissimi!”.

“Quando il velivolo era appena decollato, nel video girato dal testimone, è comparso un oggetto volante non identificato con tanto di scia che ha attraversato il campo visivo in pochissimi decimi di secondo. L’oggetto, di forma discoidale affusolata, ha lasciato una scia dietro di sé e, a un’analisi più approfondita, mostra una forma assimilabile a quella dei classici dischi volanti”, hanno reso noto gli ufologi. “L’oggetto sembrava volare a una quota di un centinaio di metri, forse era lungo qualche metro e lasciava una scia dietro di sé. Patricio G. , il testimone, infatti, si è accorto dell’oggetto volante solo dopo aver guardato il video, quando era tornato a casa insieme alla sua famiglia”.

Del caso, si legge nella nota del Cufom “si parlerà nei prossimi convegni di Napoli del 9 settembre, di Brescia del 23 settembre e di Fragneto Monforte il 15 ottobre 2023”.