C’è questa storia di fantascienza dove a un certo punto una cupola fatta di uno strano e alieno materiale avvolge un’intera zona della Terra e dentro quell’area iniziano a succedere cose bizzarre. Ora, facciamo un piccolo cambio e mettiamo che dentro al perimetro di questa strana cupola tutti gli abitanti inizino a comportarsi da stronzi, in particolar modo quando si tratta di interazioni social. La cosa potrebbe riuscire a spiegare, per esempio, quel che accade sul profilo Instagram di Marco Morandi. Il figlio di Gianni, 49 anni, posta per la maggior video nei quali canta o si gode familiari e amici eppure molti commenti di utenti qualsiasi sono legati al suo aspetto fisico: “Certo che è bruttino! Scusatemi ma non ho saputo trattenermi!“, “È più vecchio il figlio che il padre…“, “Primo caso al mondo in cui il figlio dimostra più anni di entrambi i genitori“, “Sembri la figlia di Fantozzi“, e così via, inutile riportarne altre. Morandi risponde, con gentilezza ed eleganza, facendo notare quanto fuori luogo siano i commenti sull’aspetto fisico. Usa, qualche volta, un po’ di sarcasmo. Ma cosa spinge una persona a commentare a ca**dica** con tanto di offese, i post di una persona più o meno nota? C’è forse una strana cupola che avvolge tutto quanto?