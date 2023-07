Niente da fare per Matteo Berrettini. Il tennista romano, 27 anni, non è riuscito nell’impresa al torneo di Wimbledon. Ma la sconfitta passa in secondo piano, perché in realtà Berrettini è riuscito a ritrovare forma e costanza, dopo un periodo molto complesso. Sui campi londinesi, infatti, ha dimostrato tutto il proprio valore e scacciato via quelle brutte insinuazioni che lo avevano perseguitato negli ultimi tempi. A pesare, infatti, non solo l’infortunio ma anche le malelingue che lo hanno molto criticato, tirando in ballo la fidanzata Melissa Satta, accusata di “distrarlo” troppo. Lei stessa, a metà aprile scorso, aveva rotto il silenzio dicendo: “Di solito non faccio questo tipo di video ma sto vivendo, sui social, una situazione abbastanza surreale. È ormai da un po’ di mesi che ricevo messaggi di insulti, messaggi che io definisco di bullismo e anche di sessismo”. E ancora: “In questi giorni non so per cosa vengo accusata, forse per essere donna? Perché il mio compagno vive un momento diverso, magari un po’ più difficile lavorativo? Se magari fosse successo dall’altra parte? L’uomo verrebbe colpevolizzato alla stessa maniera?”, lo sfogo di Satta, 37 anni. Le sue parole tornano a riecheggiare in queste ore di grande esposizione mediatica. Anche la stampa inglese, infatti, si è occupata della coppia, andando a curiosare su Mellissa Satta, “splendida fidanzata” di Matteo Berrettini (così l’hanno definita i tabloid). A colpire sono il suo fisico e i “lunghi capelli castani”. Citata, inevitabilmente, anche la storia d’amore con Kevin-Prince Boateng. I due sono convolati a nozze nel 2016, ma la loro relazione andava avanti già dal 2011. Poi, nel 2019, la separazione. 5 anni prima, nel 2014, in Germania era nato Maddox Prince Boateng, frutto del loro amore. Dal gennaio 2023, invece, l’ufficialità del fidanzamento con Matteo Berrettini. E i due fanno “impazzire” la stampa estera, che li esalta. Dal Daily Mail al Sun, fino al New York Post. Quest’ultimo ha scritto: “Durante la sconfitta in quattro set dell’asso italiano contro il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz, alcuni fan che si sono sintonizzati sulla partita sono sembrati affascinati da un certo spettatore: la fidanzata, modella e conduttrice televisiva di Berrettini, Melissa Satta”. “La perfezione”, “Una dea”, “Insieme sono la perfezione assoluta”, scrive il Sun riportando alcuni tweet. Insomma, un vero successo (per certi versi inaspettato).