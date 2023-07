“Cattivi e incoerenti”. Così Emma Marrone definisce gli hater che l’hanno criticata per aver allontanato uno degli addetto della security durante la sua esibizione al Festival del Mare a Campomarino di Maruggio (Puglia). Il gesto della mano da lei fatto per rassicurare il bodyguard che voleva tutelarla dalla folla di fan è stato infatti visto da alcuni come una scortesia: “Stava facendo semplicemente il suo lavoro”, hanno scritto in molti commentando il video diventato virale sui social.

La polemica è montata al punto che la cantante salentina ha deciso di intervenire per chiarire il malinteso e mettere a tacere (per l’ennesima volta) i soliti leoni da tastiera: “Voglio sprecare un minuto della mia vita per spegnere sul nascere l’ennesima polemichetta del giorno – ha scritto nelle sue Instagram Story -. Dal momento zero in cui sono arrivata a Porto Rubino, le prime persone con cui ho fatto foto sono state proprio quelle della sicurezza, con le persone che hanno portato nel backstage, amici, nipotini, figli”, ha raccontato.

“Più volte ho chiesto ai ragazzi della sicurezza di non scortarmi quando sono vicino alle persone, perché non ce n’è bisogno, mi fa piacere fare le foto con le persone. Era una situazione tranquilla. Quando ho deciso di andare tra il pubblico me li sono trovati dietro. Ho fatto quel gesto per farli andare perché non ce n’era bisogno. Ero tranquilla”. Quindi ha concluso rivolgendosi agli hater: “Tanto se mi avessero scortata mi avreste detto che sono montata. Cattivi e incoerenti. Bacetti”.