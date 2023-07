Nell’estate in cui il telemercato è tornato di moda, c’è chi è rimasto con il cerino in mano. Chi entra, chi esce e soprattutto chi è in attesa di una ricollocazione. Nomi che non pesano allo stesso modo, situazioni con sfumature differenti. Nei giorni in cui le emittenti svelano alla stampa i palinsesti della prossima stagione, è Mediaset a fornire più colpi di scena. Un caso ormai noto, con effetti clamorosi, riguarda Barbara D’Urso.

Carmelita, come la chiamano i suoi fan, è fuori da “Pomeriggio 5” e di fatto fuori dalle reti del Biscione con il contratto in scadenza il 31 dicembre 2023. Una rottura che costringerà la conduttrice a mettersi su piazza per cercare nuove sfide, anche se La7 e Rai sembrano aver già chiuso le porte. Nessun programma sulle reti Mediaset anche per Belen Rodriguez, la showgirl argentina non sarà più alla conduzione di “Tu si que vales” e nemmeno a “Le Iene” dove arriverà Veronica Gentili. Fuori dagli stessi programmi anche Teo Mammucari, non occuperà la poltrone di giudice nello show del sabato sera dopo aver chiuso, non nel migliore dei modi, nei mesi scorsi con il programma di Davide Parenti.

“Siamo soddisfatti dell’ultima Isola dei Famosi e della conduzione di Ilary. Ho letto molte cose, ci sarà ma potrebbe essere che l’Isola slitti di una stagione”, il commento di Pier Silvio Berlusconi che pone di fatto a rischio il futuro di Blasi. Si capirà nel corso della stagione.

Uscite eccellenti dal servizio pubblico, altri spostamenti ma resta per ora senza impegni televisivi Flavio Insinna. Il conduttore romano dopo cinque anni ha dovuto cedere la conduzione de “L’Eredità” a Pino Insegno. Al momento l’unico suo impegno su Rai1 riguarda il mondo della fiction, figura infatti tra i protagonisti del tv movie “La stoccata vincente” con Alessio Vassallo ed Elena Funari. Per restare dalle parti della tv pubblica non torneranno in onda Ilaria D’Amico (“Che c’è di nuovo”), Mia Ceran (“Nei tuoi panni”), Drusilla Foer (“L’almanacco del giorno dopo”), Paolo Conticini (“Una scatola al giorno”), Pierluigi Pardo (Ti sembra normale?”). A sorpresa non figura in palinsesto “Che ci faccio qui”, programma di Rai3 condotto da Domenico Iannacone.

Su La7 l’uscita eccellente di Massimo Giletti, il programma “Non è l’Arena” è stato cancellato lo scorso 13 aprile e ancora oggi il “caso” continua a far discutere. Secondo gli ultimi rumors il giornalista torinese potrebbe coprire lo spazio rimasto vacante del martedì sera su Rai Tre. L’amministratore delegato Roberto Sergio ha specificato: “Giletti intanto è contrattualizzato con La7 (in realtà è scaduto a fine giugno, ndr). Non abbiamo avuto ancora occasione di parlare di nulla. Non escludo che in futuro possa essere una persona adatta all’azienda”.