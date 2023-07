Una crociera che per una famiglia di turisti spagnoli si è trasformata in un incubo:un ragazzo 15enne ha denunciato di essere stato stuprato da un addetto alle pulizie a bordo della nave, mentre questa era attraccata al porto di Napoli. La vicenda è stata riportata dal quotidiano Il Messaggero: il presunto violentatore, un 54enne originario dell’Honduras, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono al 24 giugno scorso: mentre i genitori facevano un’escursione a terra, il ragazzino, che inizialmente era insieme al fratello, è rimasto in piscina sulla nave. Approfittando dell’assenza degli adulti, il 54enne, dopo aver incrociato il giovane nei corridoi della nave, lo ha attirato nella sua cabina, per poi abusare di lui. L’uomo ha abbandonato la cabina solo dopo che il ragazzo, terrorizzato, lo ha implorato di fermarsi. Il 15enne ha poi raccontato tutto al fratello, che ha allertato i genitori. Nei prossimi giorni il giovane, originario di Alicante, sarà ascoltato durante l’incidente probatorio davanti la gip del Tribunale di Napoli.