Un bambino di 3 anni è stato investito questa mattina in via delle Capinere a Roma: alla guida dell’auto c’era una donna incinta, che si è fermata per prestare soccorso e poi con la stessa macchina ha accompagnato il piccolo ferito e sua madre al vicino ospedale Casilino. Da lì una ambulanza ha poi portato il bambino, in serie condizioni, al Bambin Gesù. La donna che era al volante è stata descritta come in stato di choc. Non ci sono ancora notizie sulla dinamica dell’incidente.