Sua nonna, come tante altre nonne, era ansiosa di vederla “sistemata” e in abito da sposa. Federica Stazzi, modella e compagna (adesso moglie) di Manuel Salvi, figlio dell’attore comico Enzo Salvi ha provato, commossa, a fare di tutto perché qualcosa di quel sogno fosse reale. Stazzi si è sposata poi, tolti i tacchi e con le scarpe da ginnastica ai piedi è corsa verso il cimitero. Qui, sulle note della canzone Ovunque sarai di Irama (brano a sua volta composto per la perdita di una persona cara), con evidente emozione è salita sulle scale e ha raggiunto la tomba nonna defunta. “Non potevo non venire. Volevo che mi vedessi vestita da sposa come hai sempre detto“, si legge nella didascalia del video pubblicato da lei stessa su TikTok. “Ti ho portato il mio bouquet da sposa. Nonna ti amo tantissimo ti immaginavo in prima fila”. La clip è stata ricondivisa dall’attore con la scritta: “Quando uno cresce con valori sani”. Inutile dire che il filmato è diventato virale. Finita la cerimonia i due novelli sposi sono partiti per la luna di miele: destinazione Mykonos, Grecia.

@federica_stazzi_ Non potevo non venire. Volevo che mi vedevi vestita da sposa come hai sempre detto e ti ho portato il mio bouquet da sposa ❤️ nonna ti amo tantissimo ti immaginavo in prima fila ❤️❤️ ♬ Ovunque Sarai – Irama