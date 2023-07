“Mi risvegliai mentre Kevin Spacey praticava sesso orale su di me”. È stata Hollywood Reporter a pubblicare le testimonianze degli accusatori dall’attore due volte premio Oscar al Tribunale di Londra. Come riporta THR, il processo è giunto alla terza settimana e Spacey si sta difendendo da una dozzina d’accuse di molestie sessuali intentate da quattro uomini. Il virgolettato sul sesso orale si riferisce all’ultima testimonianza affrontata nel processo pochi giorni fa e riguarda il video di un’intervista della polizia ad una delle presunte vittime.

L’uomo ha descritto un episodio che avrebbe avuto luogo nell’estate del 2008. L’accusatore aveva contattato Spacey dopo aver partecipato ad un’iniziativa di lancio per attori emergenti all’Old Vic Theatre di cui Spacey è stato direttore artistico per undici anni, tra il 2004 e il 2015. L’uomo aveva contattato Spacey successivamente, con una lettera dove chiedeva di poter avere un suo tutoraggio. Spacey aveva quindi risposto positivamente dopo una quindicina di giorni telefonandogli. Il primo incontro tra i due sarebbe poi avvenuto vicino alla stazione di Waterloo a Londra alle undici di sera. Orario insolito per un appuntamento professionale ma tant’è. L’attore emergente oggi accusatore accorre.

I due fanno una breve passeggiata, poi Spacey lo invita nel suo appartamento. Due birre e uno spinello in compagnia, ma quando il signore se ne sarebbe voluto andare Spacey avrebbe cercato di abbracciarlo in modo inappropriato sul divano, strofinando la faccia contro il suo inguine. L’ospite allora l’avrebbe allontanato e descrivendo quegli istanti ha affermato che la conversazione da parte di Spacey gli sembrava “forzata”. A questo punto l’uomo sostiene di essersi addormentato. Così all’improvviso. Non è “qualcosa che farei normalmente”, ha spiegato, “mi sentii svenire”.

Ed è qui che Spacey se ne sarebbe approfittato sessualmente. Perché quando l’ospite si è svegliato sul divano circa 5 ore dopo ha trovato Spacey inginocchiato sul pavimento intento a fare sesso orale su di lui. Nuovamente l’uomo ha chiesto all’attore di fermarsi, cosa peraltro accaduta, almeno da come è stata testimoniata dall’accusatore che infatti è stato allontanato da Spacey: “Penso sia meglio che tu vada”. Spacey avrebbe poi chiesto di rimanere in silenzio con chiunque rispetto alle ore passate “insieme”. La presunta vittima ricorda quindi di essersene andata, di essersi seduto alla fermata dell’autobus dove ha pianto e 24 ore dopo ha cominciato a sentirsi depresso e che se avesse denunciato l’accaduto ne sarebbe derivato un duro colpo alla sua mascolinità: “Forse è stata in qualche modo colpa mia? Mi ci sono infilato io in quella situazione”. Solo con il diluvio di denuncie iniziate con il MeToo dieci anni dopo l’uomo si sarebbe deciso a confessare ciò che ha vissuto quella notte.