La tenerezza e la forza nelle parole di Charlotte Lazzari, moglie di Kledi Kadiu e mamma del piccolo Gabriele che proprio a lui ha scritto una breve lettera social: “Gabriel, un giorno ti racconterò di quanto sei stato forte. Ti racconterò i momenti in cui lo siamo stati insieme ma anche quelli in cui io, non lo sono stata per niente. Lo farò perché meriti assoluta verità e per ricordarti che spesso le salite più ripide e difficili nascondono panorami che ti tolgono il fiato. Tu per me sei già quel panorama perché ogni giorno vissuto con te è uno spettacolo per cui vale la pena pagare il biglietto“. Il piccolo soffre di menigoencefalite (processo infiammatorio del sistema nervoso che colpisce le meningi e l’encefalo), diagnosticata pochi giorni dopo la nascita. Papà Kledi ne aveva parlato nel 2022: “Dopo la sua nascita è iniziato un calvario che ci ha davvero messi a dura prova. Gabriel è sopravvissuto e dopo aver riaperto gli occhi, passo dopo passo e con l’audacia di un eroe ha messo in campo tutta la sua forza per riappropriarsi di ciò che questo brutto imprevisto gli ha tolto. Ha dovuto affrontare un mese e mezzo in terapia intensiva e tanti, tantissimi esami. Oggi non vogliamo nasconderci dietro alle parole fingendo che sia tutto semplice ma crediamo immensamente nella neuro plasticità, nella sconfinata forza di volontà del nostro piccolo guerriero, nella costanza e nell’amore come miglior stimolo all’apprendimento”. E il ballerino, ex volto amatissimo di Amici, ha commentato il post di Lazzari: “Amore nostro grande“.