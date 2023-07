Sarà stata l’afa di metà luglio, o forse l’emozione di vedere il proprio idolo, chi lo sa: ma durante l’ultimo concerto di Ultimo, che lunedì sera a Roma ha incantato l’Olimpico, una giovanissima fan, particolarmente “elettrizzata”, ha pensato bene di spogliarsi nel bel mezzo della tribuna, mentre lo stadio era stracolmo di gente.

Il cantante, che ha dato il via al suo concerto gridando “Vi va di stare bene?”, è stato decisamente preso in parola dalla giovanissima: la fan in delirio si è sentita così “a casa” da togliersi davvero tutto, persino gli slip. L’unico indumento che le è rimasto addosso? Una t-shirt bianca.

Qualcuno dietro di lei l’ha poi immortalata in un video: il filmato, che vede la ragazza ballare e divertirsi, rigorosamente con il fondoschiena in bella vista, è diventato subito virale sui social. Che dire, ad Ultimo quella sera si è aggiunta un’altra star? E chissà che il “lancio delle mutande” non diventi una prerogativa degli spettacoli del cantante romano, come accade per le fan in topless sulle note di Rewind ai concerti del mitico Vasco.