É estate, l’amore è nell’aria e le pagine di gossip si colorano sempre più di rosa. E a trovare un nuovo amore dopo il divorzio adesso non è altro che Alex Migliorini, ex tronista di Uomini e Donne. In passato aveva fatto sapere ai suoi follower di essere tornato single con un post dove spiegava: “Ciao a tutti oggi è una giornata di confessioni. Mi chiedete spesso che fine abbia fatto Puggy e dopo cosi tanto tempo mi sembra corretto dirvi quello che è successo. La verità è che con lui è finita già da tempo. Non è stata una decisione presa su due piedi anche perché, cosa che sanno in pochissimi, io e lui ci eravamo anche sposati perché eravamo molto innamorati e anche per dare una futuro concreto qui in Italia alla nostra relazione. Purtroppo la vita non ci ha riservato un percorso semplice e, nostro malgrado, abbiamo deciso di lasciarci pur continuando ad avere un bellissimo rapporto anche non stando più insieme”.

Adesso, sempre utilizzando il social si è mostrato con il nuovo compagno con dei bellissimi scatti che li ritraggono insieme in vacanza in Grecia: “Completamente tuo”, si legge nella didascalia del post pubblicato dall’ex tronista. Di chi stiamo parlando? Di Manuel Pirelli, uno dei protagonisti della prima (e al momento unica) edizione di Love Island Italia. Da questa era uscito fidanzato con Yulia Bruschi, ma la loro relazione è durata solo poche settimane.