Michelle Hunziker in tutto ciò che fa ci mette cuore, passione e un’energia contagiosa. Tuttavia, a volte proprio questa peculiarità del suo carattere può creare imbarazzo. Cosa è successo? L’8 luglio scorso la conduttrice svizzera ha partecipato – insieme alla figlia Aurora Ramazzotti e ad altri volti noti come Eleonora Daniele, Alba Parietti, Mariagrazia Cucinotta – al matrimonio più vip dell’estate, ovvero quello di Santo Versace (fratello del defunto stilista Gianni Versace, ndr) con Francesca De Stefano.

Proprio durante la cerimonia ,tenutasi in una chiesa del centro di Roma, ha scampato per un pelo una gaffe. Quale? Come lei stessa ha raccontato ai suoi followers su Instagram, presa dalle emozioni del momento, stava per applaudire in chiesa: “Io che presa dall’emozione avrei voluto applaudire in chiesa…per fortuna c’eri tu amica mia”, ha scritto pubblicando uno scatto che la ritrae con Ambra Angiolini.