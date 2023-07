Vestiti spettacolari, grande make-up. Le esibizioni originali messe in scena dagli artisti nei panni di drag queen nel programma Non sono una signora, condotto da Alba Parietti su Rai2, continuano ad elettrizzare il pubblico. Un piccolo inghippo è capitato però a Roberta Capua. Ripresa dalle telecamere del backstage, poco prima di esibirsi, la conduttrice mostra di stare male per via della tutina bianca in lattice: “È troppo stretto il collo, mi apri!”, si sente dire da Capua evidentemente sofferente. “Avete un ventilatore, fa veramente caldo, ho bisogno che mi apri: il collo, il collo”, afferma sempre più in difficoltà.

In un secondo momento, come si può vedere dal video caricato su Raiplay, la conduttrice ha spiegato: “Per un attimo ho avuto paura di dover abbandonare“. Invece, non ha mollato e trovando la forza e il coraggio della sua drag queen, Vulcanya, ha fatto esplodere con la sua energia il palco. Perché, come lai stessa ha rivelato, Vulcanya è ciò che gli permette di abbandonare la sua maschera sociale e di esternare un “Roberta diversa”: “L’abito da drag mi ha permesso di combattere una battaglia con me stessa, ho dovuto sconfiggere il nemico che è il carattere con cui ho convissuto per tutta la vita”.