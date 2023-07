“Achille pensava gli fosse tutto dovuto”. Martina Colombari si racconta senza filtri al podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante. L’ex miss Italia è tornata a spiegare il suo rapporto con il figlio Achille, avuto dal marito Billy Costacurta. Il ragazzo aveva fatto parlare di sé sui giornali qualche mese fa quando a Milano avrebbe colpito con un pugno un agente della Polizia locale che gli intimava di scendere da un taxi. Il racconto del taxista evidenziava che il ragazzo era in stato confusionale e per questo aveva chiamato la polizia. Achille Costacurta era stato così indagato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale anche se il giorno seguente agli avvenimenti che l’hanno visto negativo protagonista aveva chiesto scusa alla Polizia via social. “Lui per un periodo ha pensato che gli fosse tutto dovuto, da qui la difficoltà nel rispettare le regole, nel rispettare l’autorità”.

Insomma mamma Martina sottolinea il fatto che essendo Achille figlio di ricche celebrità si sentisse psicologicamente libero di fare ciò che voleva. “Billy mi rimprovera di stargli troppo addosso. Io a volte faccio l’amica, altre quella più severa, ma non ho la bacchetta magica. Spesso ho difficoltà anche io, a volte ci siamo rivolti anche a questa persona che fa sostegno alla genitorialità. Se hai dei problemi della gestione in famiglia perché non chiedere aiuto? E’ una forma di grande intelligenza”, Infine, Leotta chiede se un unico figlio sia stata una scelta volontaria: “Non ne sono venuti altri. Non ho più fatto nulla per… Cioè, non ho preso pillola, Billy e io non siamo stati attenti, però doveva andare così. Doveva essere uno. Anche io sono figlia unica”. Ma è quando torna a parlare di Achille ragazzino che mamma Martina si confessa nel profondo: “Lui le ha prese due sberle, anche più di due. Da me, dal padre”.

Del resto, ha spiegato Colombari “la sua frase storica è sempre stata ‘No mamma non è come credi’. Dopo una nota, dopo un’espulsione a scuola, dopo una marachella, dopo un petardo nel water dello spogliatoio del basket. ‘No mamma non è come credi’. Lui aveva sempre una sua versione, peccato che non corrispondesse mai alla realtà”. Mamma dolce ma anche severa, con un consiglio: “Inizialmente lo mettevi in castigo, poi gli toglievi delle cose, poi invece ho lavorato sui premi, però poi devono sbagliare anche loro, prendere delle porte in faccia e arrangiarsi un po’ ”.