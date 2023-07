Bufera su Jackie Chan. L’attore esperto di arti marziali è stato accusato dalla figlia, da lui disconosciuta da tempo, di essere un padre assente e omofobico. Etta Ng Chok Lam ha infatti pubblicato un video su Tik Tok dove prima mostra un lungo stralcio dal film Ride On, dove Chan interpreta uno stuntman in pensione che guarda alcune sue acrobazie professionali su uno schermo assieme a quella che nelle finzione è sua figlia, l’attrice Liu Haocun. Al video nostalgia fa invece seguito l’apparizione infuocata di Etta.

La ragazza sfida suo padre, accusandolo di essere sempre stato assente nella sua vita, sia fisicamente che emotivamente. Etta ha poi aggiunto che Jackie Chan è omofobico, o meglio che non ha mai accettato il fatto che Etta sia lesbica. Le reazioni a questo exploit social sono tra le più disparate: molti utenti stanno con Etta, poi ci sono i fan in difesa dell’attore e i suoi (oramai ex) fan che lo attaccano, infine schegge impazzite Lgbtqai+ a rimescolare le carte. Insomma Chan è diventato un padre orripilante. Magari è vero, magari no. Morale? La reputazione di chiunque è in balia di un video. Mala tempora currunt.