Il canale Telegram di Fabrizio Corona e fonte di un certo scalpore nel mondo del gossip. L’ex Re dei paparazzi è tornato a parlare e stavolta di Sophie Codegoni (stanto a lui l’ormai ex “bonas” di Avanti un altro) e Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis. Stando ad una fonte verificata da Corona, Codegoni e Bruganelli sarebbero quasi arrivate alle mani durante l’ultima registrazione di stagione del quiz televisivo. Come di consueto, le parole di Corona, sono tutt’altro che ‘leggere’: “Le mie fonti arrivano ovunque da 20 anni. Vi svelo in anteprima che la Bonas (o rifattas) Sophie Codegoni non sarà più nel cast del programma di Bonolis. Durante una delle ultime puntate della registrazione, Sophie Codegoni gestita e rappresentata dalla madre, che vive soltanto per l’immagine, la visibilità, il successo, i guadagni e i contratti della vita della figlia, che ha trasformato da ragazza semplice a donna snob, già vecchia, senza nessuna dote artistica e anche qualità estetica, vi è stato un litigio furioso con la moglie di Bonolis sui contenuti da girare per la trasmissione”.

Corona prosegue: “Una persona presente mi ha raccontato che è dovuta intervenire perché stavano arrivando alle mani. Sono seguite urla, grida e ‘vaffa’ vari. Risultato? dalla prossima stagione non sarà più la bonas di Avanti un Altro, Sophie Codegoni è stata fatta fuori subito! Già riaperti ufficialmente i casting”. Va anche detto che ad ora le dirette interessate non hanno voluto confermare o smentire nulla. Ciò che è certo è che nel gruppo Telegram di Corona è apparso un vocale anonimo della sua talpa (per rimanere in tema Mediaset), inserita nel mondo dello spettacolo: “Praticamente c’è stato questo litigio che vi ho detto e poi se le sono dette di tutti i colori, stavano venendo alle mani praticamente perché Sonia si è avvicinata, Sophie ha iniziato a toccarla… come dire, no? Sono dovuta intervenire altrimenti finiva in una brutta scena, veramente. Molto triste. Però Fabri, mi raccomando, non mettere il mio nome, non mi va di finire nei casini, capisci?”. Chi sarà?