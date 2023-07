È passata ormai una settimana da quando è arrivata la notizia del ricovero di Madonna in terapia intensiva a causa di una “grave infezione batterica”. Dopo il comunicato ufficiale del suo manager che si limitava a riferire che le condizioni di salute della popstar erano in via di miglioramento, in questi giorni di sono susseguiti i rumors e le indiscrezioni su quanto le sia accaduto e su come stia. Da ultimo, a parlare è Rosie O’Donnell, una delle storiche amiche intime della cantante, che nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae insieme a Madonna tratta dal film “A League of Their Own“, in cui recitarono insieme nel 1992. “Ti ricordi quando…?”, si è limitata a scrivere O’Donnel nella didascalia del suo post. Ma poi, rispondendo a uno dei tanti commenti dei fan preoccupati per la salute di Madonna, ha spiegato: “Si sta riprendendo a casa, è molto forte in generale”. Insomma, ancora non ci sono aggiornamenti significativi sulle sue condizioni né sul suo tour mondiale, al momento sospeso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosie O’Donnell (@rosie)