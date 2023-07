Ci sono certe domande che non possono rimanere senza risposta, pena un’estate travolta dai dubbi. Stiamo naturalmente scherzando ma va detto che sono stati in molti, sui social, a chiedere ad Andrea Delogu come facesse a portare quel vestito senza rimanere a seno scoperto. Stiamo parlando dei Tim Summer Hits che la conduttrice guida su Rai2 assieme a Nek. E Delogu ha sfoggiato un abito bello, inusuale per lo stile molto sobrio che ci ha abituati a vedere su di lei. In molti si sono chiesti il segreto dell’immobilità del tessuto e ha risposto lei stessa: “Per tutte le ragazze che me lo chiedono. Voi capirete…”. Insomma, una striscia adesiva. La prima cosa che è venuta in mente ai suoi follower social? Il dolore. E Delogu ha confermato: “Sì, tantissimo. Ma ne vale la pena…”

Ok. Lo metto anche qui. Per tutte le ragazze che me lo chiedono. Voi capirete… #TimSummerHits pic.twitter.com/M9GhW5gSC5 — Andrea Delogu (@andreadelogu) July 2, 2023