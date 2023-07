Avete presente l’acqua di scolo della mozzarella? Quel liquido biancastro con il siero che serve per conservarla al meglio? Ecco, c’è chi ha pensato bene di usarla nientemeno che per cuocerci la pasta. L’idea è venuta ad Alessio Pellizzoni, tiktoker che conta oltre un milione e 300 mila followers appassionati delle sue video ricette. Ed è proprio in uno di questi suoi video che ha illustrato questa ricetta sui generis che definisce “antispreco”, per la serie in cucina non si butta via proprio niente.

Tenetevi pronti, perché se siete dei cultori della cucina italiana questa sua trovata potrebbe farvi storcere il naso. Come si vede nel suo video, per prima cosa bisogna prendere una mozzarella e tenere da parte il liquido di scolo o “di governo”, che dir si voglia. Quindi si prende qualche pomodorino, si lava e lo si mette in in forno a 250 gradi per 20/25 minuti condito con olio, sale e spezie. A questo punto viene il “bello”: in una padella si fa rosolare due spicchi d’aglio con dell’olio, quindi si aggiunge l’acqua della mozzarella, la si porta a bollitura e si buttano gli spaghetti, facendoli cuocere così. Una volta cotti, si aggiungono i pomodorini olio, parmigiano e una spolverata di pangrattato. Et voilà, la pasta alternativa è servita. “Cotti così sanno di pizza”, assicura Pellizzoni. Ma nei commenti al video in molti esprimono la propria perplessità, non risparmiando le critiche.