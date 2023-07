“Avrei voluto salvarti con l’amore”. Parole drammatiche quelle della mamma di Leandro De Niro Rodriguez, morto a 19 anni. Drena è la figlia adottiva di Robert De Niro: l’attore e l’allora moglie Diahnne Abbott l’hanno adottata nel 1976 quando aveva 9 anni. Sia lei che lo scomparso figlio Leandro avevano seguito le orme di Robert provando a intraprendere una carriera nel cinema. L’intera famgilia De Niro è a lutto. Non si conoscono ancora le cause della scomparsa del 19enne: “Mio bellissimo dolce angelo, ti ho amato oltre ogni parola sin dal momento in cui ti ho sentito nella mia pancia. Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò che è stato puro e reale nella mia vita. Vorrei essere con te adesso. Non so vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e diffondere l’amore e la luce che mi hai fatto provare per essere stata la tua mamma. Eri così profondamente amato e apprezzato e avrei voluto solo che l’amore fosse bastato a salvarti”, le parole di Drena.