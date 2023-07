Nonostante la nascita della figlia che aspetta insieme alla compagna Bruna Biancardi sia vicina e nonostante sia già stato smascherato in pubblica piazza uno dei suoi tradimenti, Neymar continua imperterrito a darsi da fare con le ragazze. E così, ci ha pensato la modella statunitense Celeste Bright a rendere ancora una volta pubblico il tentativo di approccio del calciatore del Psg. Andiamo con ordine. Nelle scorse ore la giovane ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una sua foto in bikini e tra i commenti e le “reazioni” dei suoi fan, uno in particolare ha attirato la sua attenzione: un messaggio privato inviatogli proprio da Neymar, con l’emoticon di un applauso, in segno di apprezzamento.

Una volta capito chi fosse il mittente, Celeste non ci ha messo né uno né due a dargli una lezione. La ragazza ha infatti pubblicato lo screen del suo messaggio commentando: “Se hai una ragazza o una moglie, non inviare messaggi privati alle ragazze. È sbagliato, molto irrispettoso verso il tuo partner“. E ancora: “Non sapevo chi fosse questa persona prima di questo. Sono stanca di vedere messaggi come questo da uomini che hanno una moglie o una fidanzata. Non è l’unico. Penso che anche le altre ragazze dovrebbero dare più voce a queste cose perché io conosco quel dolore”, ha sottolineato rivolgendosi alla compagna dell’attaccante. Quindi l’appello: “Ragazzi, siate migliori, perché noi ci meritiamo il meglio”. I suoi post hanno fatto il giro del mondo al punto e il profilo Instagram della modella è stato chiuso (per motivi ignoti).