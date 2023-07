Nonostante l’alone di mistero, però, l’attenzione per le nozze non è mai scemata. E così a, paese in Liguria dove si è tenuta la cerimonia laica, i fan della cantante e le testate locali, compresa la Tgr, hanno seguito con attenzione l’arrivo degli invitati vip, cercando di carpire qualche dettaglio. “Io un matrimonio così misterioso non l’avevo mai visto”, ha raccontato una signora ai microfoni della Rai regionale, sottolineando che tutto è stato “blindatissimo”.

Di certo c’è che alla festa hanno fatto il loro ingresso Maria De Filippi, vestita con un tailleur giallo e scarpe comode, Rudy Zerbi, Fabio Rovazzi e sembra, anche, Alessandra Amoroso. Ci si aspettava di vedere anche Chiara Ferragni e Fedez ma, almeno stando alle notizie della Tgr, fino a tarda sera la coppia non si è fatta vedere. La coppia a Tellaro, in riva al mare, ha rinnovato le promesse scambiate ad Assisi: intrecciando le dita ha rinnovato il “sì”. Toccante anche il messaggio che Annalisa ha voluto condividere sui social accompagnando gli scatti con l’abito bianco: “Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore, e la verità è che non ho una risposta precisa. Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate. La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore”.