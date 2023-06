Ha aperto il fuoco uccidendo due persone e ne ha poi prese altre in ostaggio. All’aeroporto di Chisinau, capitale della Moldavia, un uomo ha sparato con una pistola proprio mentre si trovava nello scalo, in mezzo a migliaia di persone presenti per prendere un aereo. Secondo le prime indiscrezioni riportate dalla testata moldava Puls Media, l’aggressore è un militare russo proveniente dalla Turchia e appartenente probabilmente al gruppo di mercenari Wagner.

All’uomo è stato negato il permesso di ingresso nel Paese e mentre stava per essere accompagnato presso un ufficio dove sarebbe avvenuta l’emissione del divieto di permanenza, ha sottratto una pistola a un agente e ha iniziato a sparare. Successivamente l’uomo si è barricato con degli ostaggi ed è stato neutralizzato solo grazie all’intervento delle forze speciali che lo hanno ferito e poi messo in stato di arresto.

L’aeroporto è stato evacuato e tutti i voli ritardati fino alla messa in sicurezza di tutta la zona. Sul posto c’è tutto il personale del ministero dell’Interno moldavo.