Naomi Campbell diventa nuovamente mamma a 53 anni. La top model ha annunciato la nascita del suo secondo figlio, quasi due anni dopo la prima figlia. “Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre misura e circondato dall’amore dal momento in cui ci hai onorato con la tua presenza. Un vero dono di Dio“, ha scritto in un post su Instagram, mostrando un’immagine di lei e delle mani di sua figlia che tengono quella del neonato. “Benvenuto Babyboy”, ha aggiunto. Tantissimi i messaggi di auguri nei commenti non solo da parte dei suoi fan, ma anche di amici e colleghi vip.

