Secondo Eurispes tra i desideri di 8 italiani su 10 al primo posto c’è una relazione sentimentale felice e duratura. Tuttavia, il sentimento più agognato spesso risulta essere proprio quello più complicato. Che fare, quindi? Viene in soccorso “Quando amate fateci caso” della dottoressa Luana Di Pietro, uscito il 28 giugno per Libreria Pienogiorno: psicobiologa e psicoterapeuta specializzata in problemi di coppia e di relazione, oltre che in disturbi d’ansia, dell’umore e dipendenze, la dottoressa Di Pietro rovescia lo zaino delle sue esperienze professionali per dar vita a un brillante manuale “per far splendere l’amore”, o tornare a fiorire quando non c’è più.

“L’amore – dice a Il Fatto Quotidiano.it – è in fondo una promessa di immortalità. Ha il potere di sospingerci, di farci sentire sicuri, a volte invincibili. Poi scopriamo che quel superpotere è anche fragile, che può incrinarsi perfino per un silenzio. E il cuore si trova assediato da troppe domande, ansie, angosce. Far caso all’amore significa invece prestare attenzione alla relazione mentre la si vive. Goderselo fino in fondo, senza riserve, ma anche esaminarlo giorno per giorno, come si cura un giardino, per dare nutrimento quando serve, estirpare erbacce, eliminare sul nascere malanni infestanti. Perché possa crescere rigoglioso e forte”. Quando amate fateci caso è una mappa preziosa per vivere con consapevolezza e pienezza la relazione, o per rimettersi in gioco. Di cosa tratta? Delle diverse fasi dell’amore, mettendo in evidenza gli errori più comuni e i segnali a cui prestare attenzione. Il tutto senza tralasciare la costruzione dell’autostima – primo e fondamentale elemento per un rapporto solido – e i consigli su come affrontare costruttivamente una discussione, il dubbio del tradimento o come capire se il legame va nella giusta direzione. Infine, si passa dai suggerimenti per valorizzare il tempo insieme agli strumenti per guarire da una separazione.

Per gentile concessione, pubblichiamo in esclusiva un estratto dall’appendice del volume:

15 consigli per far caso all’amore



1. Prenditi cura di te e della tua autostima

Ogni storia d’amore, per funzionare, ha bisogno di due persone indipendenti che mettono insieme le loro individualità. Prima di iniziare una nuova storia d’amore assicurati di vivere in pienezza la tua vita e rinforza la tua autostima.

2. Mettiti al centro

Se ti poni al centro della tua vita attrai amore. Mettersi al centro ti permette di conoscere te stesso/a e il partner a fondo. Sveliamoci all’altro nella nostra unicità.

3. Non esiste un’unica forma di amore

L’amore è un impulso verso la ricerca del bene. Quello che conta è che ci sia chiarezza di intenti e di obiettivi. Sii sempre chiaro/a con il partner esprimendo che cosa significa per te amare e vivere in coppia.

4. Scegli con cura a chi aprire il tuo cuore

Abbi cura di riconoscere l’amore. Lealtà, benevolenza e rispetto hanno una risonanza tutta loro e difficilmente possono essere fraintesi. Allena il tuo cuore a riconoscere la voce dell’amore.

5. Lasciati guidare dalla mappa dell’amore

Ognuno possiede una propria mappa interna che lo/la guida alla ricerca del partner ideale. Non sottostare ai pregiudizi e fai attenzione ai pensieri-scorciatoia: ascolta solo ciò che senti nel profondo.

6. Vicini, ma non troppo

Le coppie funzionano meglio quando viene mantenuto uno spazio di autonomia. Agisci in armonia con i tuoi reali desideri rispettando sempre i tuoi spazi e quelli del partner.

7. Mantieni in equilibrio i sì e i no

Rispetta sempre i tuoi bisogni e le tue emozioni e impara che è un tuo diritto anche dire di no. Rispettare i propri limiti non significa mettersi in conflitto con gli altri.

8. Parlate, parlate, parlate

Comunicare all’interno della coppia è fondamentale. Condividi il più possibile con il tuo partner i tuoi pensieri, i tuoi progetti, le tue idee e le tue aspirazioni. In questo modo sarà sempre più facile conoscervi meglio e far crescere il vostro amore.

9. Coltiva l’amicizia

Il cuore di ogni relazione è rappresentato da una profonda amicizia tra i partner. Valorizza i momenti che tu e il tuo partner trascorrete insieme, cercate di fare attività che divertano entrambi.

10. Custodisci i ricordi e le esperienze

Tutto serve, nulla va dimenticato. Cattura nella mente le tue esperienze e i tuoi vissuti. Tienili in una tasca invisibile sottopelle: ti saranno utili quando meno te lo aspetti.

11. Tutto cambia, tutto si evolve

Ogni giorno parti di noi si rinnovano. Il cambiamento è una costante della vita, delle persone e delle relazioni. Mantieni sempre curiosità e apertura nei confronti dei cambiamenti tuoi e del tuo partner.

12. Attenzione anche ai segnali deboli

Quando ti rendi conto che all’interno della relazione provi disagio, fermati e analizza ciò che senti. Impara anche a chiedere aiuto quando ti sembra di non capire e di non farcela.

13. Allenati a cogliere la bellezza

La nostra vita è piena di bellezza, ogni sfumatura di colore è un dono. Tieniti sempre pronta/o a coglierla, a comunicarla, a sottolinearla, anche nelle piccole cose e nei momenti che sembrano semplici e quotidiani.

14. L’amore si costruisce ogni giorno

Non dare mai per scontato il sentimento d’amore. L’amore va alimentato ogni giorno. Rendi speciale il quotidiano attraverso una parola o un gesto inaspettati. Sorprendi e lasciati sorprendere.

15. L’amore è fatto di amore

L’amore è fatto di scelte, di coraggio, di attenzione, di cura, è qualcosa di prezioso. E va salvaguardato in quanto tale.