Fedez rappa. Fedez commenta. Fedez conduce. Fedez fattura. Fedez fa beneficenza. Fedez si tatua la bellissima figlia Vittoria sulla gamba e mezzo mondo gli dice ‘che cazz* fai’. Fedez lancia il tormentone estivo che va bene ma non molto bene come quelli degli anni precedenti. Fedez fa un mucchio di cose e, nel mentre, Fedez litiga. Di novo ancora a la tenzon si scaglia con Gerry Scotti. Come mai? Il conduttore e volto amatissimo delle reti Mediaset, qualche tempo fa, è stato ospite Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez (diremmo “e di Davide Marra” ma visti i precedenti con Luis Sal è forse meglio restare sul rapper per non doverci correggere in un futuro non così lontano) e durante la chiacchierata s’è consumato un momento del quale il mondo tutto, da Largo Greppi a Milano e fino a Utqiaġvik, avrebbe fatto a meno. Fedez non sapeva chi fosse Giorgio Strehler. Ora, Scotti, qualche giorno dopo l’intervista, tornò sulla faccenda parlando al Messaggero: “Questi ragazzi hanno un ego talmente grande che riempie tutto quello che li circonda. Diventati popolari in pochissimo tempo, Fedez e tanti altri sono bravi nel loro campo, come gli sportivi. Peccato che parlino di presente e futuro senza sapere nulla del passato. C’è tanta ignoranza (…) Ho capito nel corso degli anni che non bisogna mai giudicare le persone dalle lacune che possono avere”. Una frecciatina con un po’ di miele a indorare la punta. Il rapper non ama essere punzecchiato ma al momento la storia finì lì, forse perché l’autore di “Problemi con tutti” aveva già il suo bel da fare ad approfondire la vita e l’opera di Strehler, o forse no.

Il tempo passa e la storia si riconcentra sulla strana coppia della singolar tenzone. Scotti fa un video ironico su Muschio Selvaggio, con protagonista una piantina agonizzante: “È brutto a dirsi ma questo è ciò che rimane del Muschio Selvaggio. Noi proviamo ad annaffiarlo tutti i giorni ma se ne sta andando”. Insomma, una gag con riferimento probabilmente alla lite Fedez-Luis Sal che tanto ha appassionato il pubblico social. Il rapper, va da sé, non gradisce (“ond’io sovente arrosso e disfavillo“) e durante una puntata di “quel che rimane di Muschio Selvaggio“, alla presenza di Morgan (ospite: i due – prossimi giudici a X Factor – al momento paiono avere un ottimo rapporto), dice un paio di cose: “Apriamo una piccola parentesi su Gerry Scotti. Caro amico Gerry Scotti, da quando sei venuto a Muschio Selvaggio, io non so perché, ma ci continui ad insultare. Ha come del livore. È venuto qua, abbiamo fatto una puntata bellissima. Io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler. Non sapevo chi fosse Strehler. Da lì ha fatto un’intervista dove mi ha dato dell’ignorante. Tra parentesi, il giorno in cui dissi questa cosa qua, le ricerche su Strehler, su Google, si impennarono, quindi io ho contribuito a fare divulgazione sul buon Strehler”. Va detto, per dovere di cronaca, che a questo punto a Fedez scappa uno “Streller“. Siamo buoni, e pensiamo che abbiamo voluto scherzare. Ma la verità è che c’è poco da scherzare: dopo una figuradimer** di magna fattura, bene sarebbe evitare battute.

Fedez ‘sfruculia’ Gerry e Gerry come la prende? Ce lo dice Massimo Galanto per TvBlog che chiama il conduttore Mediaset per sapere cosa ne pensi di questo sfogo del cantante di Disco Paradise: “(…) l’ho visto il video, anche se avevo altre cose da fare. Mi sono sentito con Fedez ieri sera e volevo tranquillizzare tutto il mondo in fibrillazione per questo presunto litigio: non esiste. Sono un suo grande estimatore come artista e cantante, grande ammiratore di Fedez come imprenditore e protagonista del web e sono sinceramente addolorato perché la formula di Muschio Selvaggio è una delle più azzeccate in circolazione. Non vedo l’ora che mi richiami, lo farà tra un concerto e l’altro e io ci andrò. Non c’è stato alcun litigio con lui”. A domanda, Scotti ha risposto anche sul “continua a insultarci” pronunciato dal rapper: “Io non commento le cose che faccio. Alcuni commentatori hanno cavalcato l’onda di quel fraintendimento, cioè di quel momento in cui Fedez ha detto di non conoscere Strehler. Altri hanno parlato, non io. Io, come nel mio stile, non ho detto nulla né in diretta né dopo“. “Lo stile non è un concetto vano…”.