Bianca Balti torna in Italia per trascorrere le vacanze con i genitori, ma qualcosa porta gli hater ad attaccarla. Cosa? Le sue unghie sono troppo lunghe. Ormai si sa, i leoni da tastiera sono sempre in agguato e anche al minimo dettaglio sono pronti ad esprime le proprie idee solo per polemizzare. E così è stato anche per quelli di Bianca che si sono accaniti contro di lei dopo aver reputato la ricostruzione delle sue unghie – color beige perlato – di lunghezza esagerata.

Andiamo con ordine. La top model di fama internazionale, tornata a casa, con una serie di scatti postati su Instagram ha voluto condividere con i follower alcuni attimi della sua vita quotidiana. Tuttavia, oltre i complimenti per la sua bellezza, ad attirare particolare attenzione sono state proprio le sue unghie che in breve tempo sono diventate protagoniste di un acceso dibattito. “Unghie terribili. Come fai a farti il bidet.. ad accarezzare tua figlia?“, ha chiesto un utente. Ancora: “Bianca, come fai a togliere le lenti a contatto con le unghie lunghe?”, “E se ti devi grattare le orecchie? Con ste unghie ti buchi il timpano”; “Come fai ad allacciare le scarpe?”. La reazione di Bianca? “Mi fate spaccare con i commenti sulle unghie”, ha commentato ricondividendo la foto ‘incriminata’ in una story

