E’ stata molestata dal suo professore di ginnastica, quando era solo una ragazzina e ancora non aveva gli strumenti per capire fino in fondo la gravità della situazione. In un’accorata intervista a Grazia, che le dedica la copertina alla vigilia del parto (previsto per agosto), Diletta Leotta parla per la prima volta delle molestie subite ai tempi della scuola: “Ho avuto una sola brutta esperienza, quando ero adolescente. Il professore di ginnastica, quello che ci faceva mettere i leggings, una volta mi ha dato uno schiaffetto sul sedere, e ha detto qualcosa tipo: ‘Mi fai inzuppare il biscotto?'”, ha spiegato. “Non sapevo che cosa volesse dire, non l’avevo capito. Sono tornata a casa e l’ho subito riferito a mio padre, che è avvocato. Quel professore è stato subito sospeso e mandato via dall’istituto”, ha ricordato. Quindi la conduttrice sportiva volto di Dazn ha sottolineato come le attenzioni e i commenti al suo aspetto fisico l’abbiano accompagnata per tutta la vita: “A volte ho provato l’imbarazzo di sentirmi tutti gli occhi addosso, sguardi fastidiosi, viscidi, oppure i cori volgari allo stadio, che per fortuna ora sono cessati”, le sue parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grazia Italia (@grazia_it)