META annuncia di voler creare la sua versione di Twitter con canali sia su WhatsApp che Instagram, e Elon Musk sfida a duello Mark Zuckerberg. Non è la prima volta che il neo proprietario di Twitter propone di risolvere in contrasti in pedana: in passato aveva infatti già lanciato il guanto di sfida sia al presidente della Bielorussia, Lukashenko che a Vladimir Putin. Tuttavia, ma sino a questo momento lo sfidante non aveva mai raccolto l’invito. Infatti, il tweet scritto da Musk nella notte del 21 giugno “Sono pronto a un combattimento in gabbia, se lui se la sente”, è arrivato alle orecchie del fondatore di META, che lo ha ricondiviso replicando: “Send me Location”, ovvero “Dimmi il luogo”.

Elon si è tirato indietro? Sembrerebbe di no, e con un tweet a sua volta ha fatto sapere: “Vegas Octagon“, un’arena regolamentare nella quale si esce solo se l’avversario viene sconfitto. Come era prevedibile la notizia ha fatto subito elettrizzare il web, che ha iniziato a domandarsi chi dei due imprenditori vincerà. Chi è il favorito? Al momento, nonostante Musk abbia alle spalle diverse risse da strada e una corporatura più massiccia, l’ago della bilanci penderebbe verso il più giovane Zuckerberg, che pratica jujitsu e MMA. Vincerà il 51enne Elon con la sua mossa segreta “del tricheco” (si siede sopra all’avversario e lo immobilizza, così dicono i media americani, ndr), o il 39enne già praticante di arti marziali? Non resta che aspettare ulteriori dettagli e il match vero e proprio, sempre se si farà.